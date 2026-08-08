La denuncia

Fidanza (Fdl): "Cgil di spalle mentre La Russa leggeva Mattarella"

Il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo: "Un gesto patetico e vergognoso, che dimostra una totale mancanza di senso delle istituzioni"

08 Ago 2026 - 12:41
00:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
marcinelle
cgil