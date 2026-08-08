Marcinelle, polemica su un gruppo di sindacalisti che ha voltato le spalle a La Russa

Settant'anni dopo la tragedia di Marcinelle, la commemorazione dei 262 minatori morti nella miniera di carbone in Belgio, di cui 136 italiani, si trasforma in scontro politico. All'esterno del Piazzale della Miniera, un gruppo di manifestanti contesta la delegazione italiana. Poi, durante la cerimonia, quando il presidente del Senato Ignazio La Russa legge il messaggio del capo dello Stato Mattarella, un gruppo di invitati, con i fazzoletti rossi al collo, si volta di spalle. Fratelli d'Italia accusa i sindacalisti della Cgil. Immediata la reazione di Giorgia Meloni: "Grave e vergognoso". Smentisce tutto il segretario Landini.