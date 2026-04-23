Boston, maratoneta crolla a un passo dal traguardo: in due rinunciano al tempo per portarlo all'arrivo

Un gesto di straordinario fair play ha emozionato la maratona di Boston: Ajay Haridasse, 21 anni, è crollato per i crampi a meno di un chilometro dal traguardo, quando Aaron Beggs e Robson Oliveira hanno deciso di fermarsi e aiutarlo a concludere la gara. I due corridori hanno rinunciato al proprio tempo personale per accompagnarlo fino all'arrivo, permettendogli così di evitare la squalifica e conservare un tempo valido per la qualificazione.