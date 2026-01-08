Mar dei Caraibi, gli Usa sequestrano la petroliera Sophia

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera Sophia mentre stava navigando in acque internazionali nel Mar dei Caraibi. Il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento della Sicurezza Interna hanno intercettato il mezzo che, secondo Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, "era parte della flotta ombra russa". Si tratta della seconda petroliera sequestrata, prima era toccato a Bella I. "Entrambe le motonavi erano state ormeggiate l'ultima volta in Venezuela o erano in rotta verso tale Paese" hanno fatto sapere le autorità.