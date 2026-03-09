Manuela Arcuri e la separazione dal marito: "Non me lo sarei mai immaginata"

A "Verissimo", Manuela Arcuri parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, al suo fianco dal 2010 e padre del loro figlio Mattia. L'attrice, oggi 49enne, racconta con grande sincerità il momento difficile che ha attraversato. "È stato complicato, ma abbiamo preso questa decisione perché, purtroppo, nella vita le cose cambiano. Non me lo sarei mai immaginata. Ho sempre creduto nella famiglia, per me era fondamentale", confida con evidente emozione.