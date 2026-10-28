Manovra, Meloni: "Salvadanaio previdenziale per i neonati, dallo Stato 100 euro"

"Per ogni bambino che nasce l'Inps aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto". Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, illustrando le misure in manovra al termine della riunione del Cdm. "In questo, chiamiamolo salvadanaio, i genitori e i familiari potranno continuare negli anni successivi chiaramente ad alimentare questo conto. La somma di questo salvadanaio non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato, salvo che non sia per un'emergenza straordinaria, ma in quel caso servirebbe l'autorizzazione di un giudice tutelare. E al compimento dei 18 anni questo ragazzo, questa ragazza potrà riscattare questa somma e utilizzarla per iscriversi all'università, per avviare un'attività o per magari alimentarla come futura forma di previdenza complementare", ha spiegato. "Quindi più figli si fanno, più lo Stato è presente", ha aggiunto.