Pochi correttivi mirati su alcune priorità: sanità, pensioni, scuola, università. L'obiettivo della maggioranza è fare quadrato e presentare un pacchetto di emendamenti concordati nel vertice di oggi a Palazzo Chigi. Rigorosamente nel rispetto degli equilibri finanziari, avverte il ministro dell'economia, Giorgetti.
Scade alle 18 il termine per depositare le richieste di modifica alla legge di bilancio in commissione alla Camera. Tra le ipotesi, la rivalutazione piena delle pensioni fino a 5 volte il minimo della soglia, una misura sollecitata soprattutto da Forza Italia. E ancora: risorse per la sanità, invocate dalle regioni, la stabilizzazione del taglio dell'Irpef, deroghe ai tagli su scuola e istruzione, la cosiddetta exit tax.