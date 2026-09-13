Manovra, emendamento dalla Lega per portare a 10mila i militari nelle strade

Ancora più militari sulle strade italiane per garantire sicurezza e prevenzione. È l'obiettivo della Lega che vorrebbe implementare il numero di uomini e le donne in divisa già presenti sul territorio. 6mila quelli impiegati a oggi per l'operazione strade sicure, 800 quelli a presidio di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti. Un piccolo esercito distribuito tra 58 province - che il Carroccio vorrebbe portare a 61 - a tutela di un migliaio di obiettivi considerati sensibili o comunque ad alto tasso di microcriminalità.