L'istituto è stato evacuato

Manifestazioni in Francia, fiamme in un liceo vicino a Tolosa

Alcune persone a volto coperto sono entrate nell'istituto portando con loro fuochi d'artificio

05 Nov 2026 - 13:31
00:49 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
francia
liceo
proteste europa