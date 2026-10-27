Elezioni in Serbia, manifestanti irrompono nella tv filo-governativa: scoppia il caos

Alcune decine di persone hanno fatto irruzione nella sede della televisione serba Informer, ritenuta il più accanito difensore mediatico del regime di Aleksandar Vučić, sconfitto nelle ultime elezioni. Dentro lo studio, i manifestanti hanno contestato duramente il personale presente e la direzione, intimando loro di "chiedere scusa al popolo serbo per le menzogne raccontate". Per fermare le proteste è dovuta intervenire la polizia, che ha scortato la folla fuori dalla televisione.