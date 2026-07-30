New York, pubblicata la lista di Mamdani per la tassa"sui"pied-à-terre: online migliaia di dati sensibili

Negli Stati Uniti che da sempre tutelano le libertà personali, con una particolare attenzione al diritto alla privacy, la nuova legge della città di New York fa discutere. Impone una tassa sui patrimoni dei super ricchi ed è in vigore da luglio. L'ufficio fiscale della metropoli ha creato un database online dove sono condivisi nomi, cognomi e indirizzi dei proprietari degli immobili. Un problema di riservatezza e sicurezza di molti vip che hanno una abitazione nella Grande Mela.