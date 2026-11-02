Mamdani canta "Bella ciao" con Gualtieri per promuovere l'opera lirica a New York

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha pubblicato un video insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per far conoscere la partnership tra la città di New York e la Metropolitan Opera House di New York, uno dei teatri d’opera più importanti al mondo. L’iniziativa mette a disposizione 70mila biglietti gratuiti per gli spettacoli del teatro per gli abitanti di New York. All'inizio del breve video Mamdani che canta Bella ciao, ma viene interrotto da Gualtieri, che ironicamente gli dice lasciare il canto ai professionisti.