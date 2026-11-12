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Maltempo, un "muro d'acqua" inonda La Spezia

Il maltempo non molla la presa sulla Liguria: piogge e acquazzoni stanno sferzando da due giorni diverse città in tutta la regione

12 Nov 2026 - 17:23
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