In provincia di Lecco

Maltempo sul Nord Italia, colata di fango invade Blevio

Piogge intense sono tornate a sferzare la Lombardia, a Blevio (Lecco) un fiume di fango ha reso le strade impraticabili

10 Giu 2026 - 09:06
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