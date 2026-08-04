Maltempo, piogge torrenziali sferzano Pechino

Piogge torrenziali si sono abbattute sulla provincia della capitale Pechino provocando allagamenti, interrompendo il traffico, danneggiando le infrastrutture ferroviarie e sommergendo molti veicoli nelle strade. Le autorità locali sono intervenute rapidamente per prosciugare le aree allagate ma le previsioni dicono che Pechino continuerà a registrare forti precipitazioni per almeno altri due giorni. Nella provincia del Sichuan, tutti i fiumi sono pericolosamente in piena. Il livello dell’acqua del fiume Qiuxi ha superato la soglia di allerta, provocando poi allagamenti nella vicina città di Falun, inondando alcuni negozi e costringendo all’evacuazione dei residenti locali.