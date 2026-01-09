Logo Tgcom24
C'è anche una vittima

Maltempo, la pioggia flagella l'Albania

Un'ondata di maltempo ha investito i Balcani e colpito duramente anche l'Albania, 500 persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni

09 Gen 2026 - 17:11
00:44 

Un'ondata intensa di maltempo ha investito i Balcani e colpito l'Albania dove le piogge fortissime hanno causato l'esondazione di numerosi fiumi. Le inondazioni hanno provocato una vittima e centinaia di evacuazioni. A Durazzo, per esempio, 500 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in seguito alla rottura degli argini del fiume Erzen. Preoccupa anche la situazione del fiume Vjosa, il livello dell'acqua ha superato i nove metri. Disagi e problemi anche per migliaia di animali. 

albania