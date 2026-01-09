Maltempo, la pioggia flagella l'Albania

Un'ondata intensa di maltempo ha investito i Balcani e colpito l'Albania dove le piogge fortissime hanno causato l'esondazione di numerosi fiumi. Le inondazioni hanno provocato una vittima e centinaia di evacuazioni. A Durazzo, per esempio, 500 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in seguito alla rottura degli argini del fiume Erzen. Preoccupa anche la situazione del fiume Vjosa, il livello dell'acqua ha superato i nove metri. Disagi e problemi anche per migliaia di animali.