Maltempo in Spagna, le immagini del drone sull'Andalusia allagata
Piogge torrenziali e forti venti hanno allagato vaste aree agricole nella provincia di Jaen, dove è esondato il"Guadalquivir
In Spagna il maltempo continua a causare gravi danni. Immagini della guardia civil mostrano l'esondazione del fiume Guadalquivir nella provincia di Jaen, in Andalusia, dopo una serie di perturbazioni. Piogge torrenziali e forti venti hanno allagato vaste aree agricole, con danni per milioni di euro alle colture. Nella regione oltre 11mila persone sono state evacuate. In tutta la Spagna risultano chiuse 170 strade. Le autorità restano in allerta per l'arrivo di nuove ondate di maltempo.