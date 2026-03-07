Maltempo in Kenya, traffico paralizzato per allagamenti a Nairobi

A Nairobi, in Kenya, forti piogge hanno provocato gravi allagamenti e caos nella viabilità. Sommerse, dopo un violento temporale, numerose strade: in difficoltà residenti e automobilisti, molti dei quali sono rimasti bloccati nel traffico per ore. Secondo l'agenzia meteo nazionale, il Kenya Meteorological Department, le precipitazioni intense continueranno anche nei prossimi giorni con rischio di alluvioni lampo soprattutto nelle aree urbane con sistemi di drenaggio insufficienti.