per l'arrivo del tifone Maysak

Maltempo, in Cina cede una diga: centinaia di evacuati

Le acque alluvionali hanno aperto una breccia in un bacino idrico nel sud Paese, a Nanning, capoluogo della regione autonoma del Guangxi Zhuang

07 Lug 2026 - 07:00
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