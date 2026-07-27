Maltempo in Cina: le immagini dopo il passaggio del tifone Noul

Ore difficili in Cina a causa del maltempo. Gravi allagamenti si sono verificati nella provincia cinese del Guandong dopo il passaggio del tifone Noul che si è abbattuto nella zona meridionale del Paese portando forti piogge e venti di burrasca. Le autorità hanno annunciato di aver evacuato 2338 residenti della zona. E il maltempo, secondo quanto comunicato dalle autorità, proseguirà fino alla giornata di martedì 28. Operazioni di soccorso in pieno svolgimento anche nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, dove un'alluvione lampo avrebbe causato anche vittime. Le squadre di ricerca hanno effettuato quattro turni di scavo e le squadre mediche stanno prestando soccorso ai feriti. Secondo il Corpo provinciale dei vigili del fuoco e del soccorso del Gansu sul posto sono stati impiegati oltre 300 vigili del fuoco e circa 240 persone sono state evacuate.