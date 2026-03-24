L'allarme dei meteorologi

Maltempo, arriva il super"El Niño: attesi caldo intenso ed eventi estremi

La corrente di acqua calda si sposta davanti alle coste di Perù"ed Equador e che causa lo stravolgimento del clima mondiale

di Viviana Guglielmi
24 Mar 2026 - 19:00
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Il clima mostra il suo volto più estremo e fa paura: gli esperti avvertono che un super El Niño potrebbe aggravare eventi atmosferici già fuori controllo. Il fenomeno che riscalda le acque superficiali del pacifico e altera gli equilibri meteo globali quest’anno potrebbe raggiungere un’intensità eccezionale con conseguenze ancora più violente e diffuse.

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