Mali, i militanti tendono un'imboscata ai camion sulla strada per Bamako

Alcuni militanti hanno teso un'imboscata a un convoglio di camion diretto a Bamako, la capitale del Mali, attualmente sotto assedio. L'incidente è l'ultimo episodio di una crisi iniziata il mese scorso con una serie di attacchi coordinati e su vasta scala sferrati da forze separatiste e jihadiste in tutto il Paese dell'Africa occidentale. Secondo Mounir Benazouz, membro della sezione trasporti su strada del sindacato Confederazione Democratica del Lavoro, gli aggressori hanno aperto il fuoco contro il convoglio di camion provenienti dal Marocco che trasportavano frutta. Un video diffuso dagli stessi militanti mostra camion fermi e quelli che sembrano essere uomini armati che appiccano un incendio accanto a uno dei veicoli. Nel video si sente qualcuno dire: “Dategli fuoco, dategli fuoco”.