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Malesia, rapina in pieno giorno: rubati gioielli d'oro da 2,3 milioni di dollari

Secondo le autorità di Kuala Lumpur, i quattro uomini hanno agito in cinque minuti. Alcuni di loro avrebbero brandito delle pistole

22 Apr 2026 - 16:59
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