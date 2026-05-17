A circa 60 metri di profondità

Maldive, impegnata una task force internazionale per recuperare i corpi dei sub italiani ancora intrappolati

Missione ad alto rischio

di Paola Miglio
17 Mag 2026 - 13:09
01:25 
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Impegnata una task force internazionale per recuperare i corpi dei 4 sub italiani ancora intrappolati a circa 60 metri di profondità alle Maldive. La missione è ad alto rischio, sabato il sub Mohammed Madi sergente maggiore delle forze armate maldiviane è morto durante l'immersione e le ricerche sono state sospese. Il team si era addentrato nelle prime due camere della grotta che si trova a oltre 60 metri sotto il livello del mare senza però riuscire a individuare i 4 italiani che sono probabilmente rimasti bloccati nel terzo vano.

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