Maldive, impegnata una task force internazionale per recuperare i corpi dei sub italiani ancora intrappolati

Impegnata una task force internazionale per recuperare i corpi dei 4 sub italiani ancora intrappolati a circa 60 metri di profondità alle Maldive. La missione è ad alto rischio, sabato il sub Mohammed Madi sergente maggiore delle forze armate maldiviane è morto durante l'immersione e le ricerche sono state sospese. Il team si era addentrato nelle prime due camere della grotta che si trova a oltre 60 metri sotto il livello del mare senza però riuscire a individuare i 4 italiani che sono probabilmente rimasti bloccati nel terzo vano.