Maldive, recuperati due dei quattro sub dispersi

Tutti insieme, in un cunicolo, lontano dall'entrata e difficile da raggiungere, della "grotta degli squali", ad oltre 50 metri di profondità. E' così che il team di sommozzatori esperti arrivati dalla Finlandia ha trovato i corpi di quattro dei cinque sub italiani morti nel mare della Maldive. Due quelli recuperati oggi. Si tratta della 51enne professoressa ligure Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, biologo marino novarese di 31 anni. Le loro salme sono state trasferite nella capitale Malè in attesa del rimpatrio. Domani dovrebbero essere recuperati i corpi di Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia di Montefalcone, e di Muriel Oddenino, ricercatrice 31enne originaria della provincia di Torino. La salma del capobarca originario di Padova, Gianluca Benedetti, 44 anni, ritrovato il giorno della tragedia, è arrivata a Malpensa.