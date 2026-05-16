Maldive, l'istruttore esperto: "I sub non avrebbero fatto cose senza essere capaci di gestirle"
L'intervista ad Aldo Ferrucci,"istruttore"con 30 anni d'esperienza, soprattutto in ambienti ostruiti come relitti e grottedi Giuseppe Facchini
"Per immergersi oltre i 40 metri, che sono il limite della subacquea ricreativa, sono necessari brevetti specifici che addestrano a queste profondità, alle problematiche e alla gestione dell'immersione. E sorpattutto le immersioni in grotta hanno uno specifico addestramento, altamente specializzato"
Così Aldo Ferrucci, istruttore di immersione tecnica con oltre 30 anni d'esperienza, soprattutto in ambienti cosiddetti ostruiti come relitti e grotte. È stato anche in quella nelle Maldive in cui si ritiene abbiano perso la vita i cinque sub italiani.