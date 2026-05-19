OPERAZIONE DELICATA

Maldive, iniziato il recupero dei corpi dei sub italiani

Due salme verranno recuperate nella giornata di martedì, le altre due saranno portate in superfice mercoledì"

19 Mag 2026 - 10:25
00:08 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

È la giornata in cui i tre sub esperti finlandesi tenteranno di portare in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. "La missione ora si sposta alla fase successiva: ieri (lunedì, ndr) i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi iniziamo il recupero, è pianificato per oggi (martedì, ndr). Il piano è sperare di recuperare due dei quattro corpi, e gli altri due forse verranno recuperati domani (mercoledì, ndr). Lo ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif alla Rai.

video evidenza