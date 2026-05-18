Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi

Sono cominciate le operazioni di recupero dei quattro italiani dispersi nelle acque di Alimathà, nell'atollo di Vaavu, presumibilmente nella cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 50 metri di profondità. L'intervento di soccorso è eseguito dalla stessa squadra di speleosub che nel 2018 condusse la rischiosissima operazione per trarre in salvo i 12 bambini thailandesi rimasti intrappolati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang. Intanto continuano le indagini della Procura di Roma e delle autorità maldiviane ed emergono dubbi: qualche sub non era in lista...

