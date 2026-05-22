Maldive, il giallo della morte dei sub forse svelato dalle immagini delle go-pro

Potrebbe con ogni probabilità arrivare dai filmati delle telecamere subacquee agganciate alle mute delle vittime, la soluzione al mistero della loro morte. Oltre ai corpi, sono state recuperate anche le attrezzature. Per visionare il materiale servirà del tempo, almeno quello necessario alla Procura di Roma per ottenere con una rogatoria dispositivi e file. Gli inquirenti hanno già iniziato a sentire i colleghi di Monica Montefalcone, docente dell'università di Genova, morta nella grotta di Dekenu Kandu, alle Maldive. L'ateneo avrebbe comunicato ai pm che l'attività di immersione non rientrava nel programma ufficiale della missione.