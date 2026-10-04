Maldive, i 5 sub italiani morti senza ossigeno: potrebbero aver perso l'orientamento

Sarebbe stata la totale mancanza di ossigeno a uccidere i cinque sub italiani durante l'immersione alle Maldive il 14 maggio 2026. Gli esami tossicologici non avrebbero evidenziato sostanze anomale, mentre resta da ricostruire cosa sia accaduto nella grotta sommersa dell'atollo di Vaavu. Tra le ipotesi, una perdita di orientamento che potrebbe aver portato il gruppo a consumare tutta l'aria disponibile. L'inchiesta per omicidio colposo dovrà ora verificare eventuali responsabilità, analizzando bombole e computer subacquei.