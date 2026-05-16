Maldive, continua la ricerca dei corpi dei sub e si indaga sulle cause

Era scarica la bombola del sub italiano, Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato recuperato senza vita alle Maldive. Dopo un'interruzione per il maltempo, sono riprese le ricerche degli altri quattro ricercatori dispersi durante l'immersione nelle acque dell'isola di Alimathà. Intanto vari sommozzatori della guardia costiera maldiviana si alternano per il recupero dei corpi Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino. Un gruppo di sub appassionati e con esperienza. Sulle cause sono state aperte due inchieste, una dalle autorità locale l'altra dalla procura di Roma.

