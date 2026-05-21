Maldive, al centro delle indagini l'attrezzatura sequestrata:c'è anche una GoPro che potrebbe contenere video utili

Servirà ancora tempo per ricostruire quei drammatici minuti vissuti dai 5 sub all’interno della grotta di Alimathà. La procura di Roma ha disposto le autopsie. Si comincerà con quella del corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei cinque a rientrare in Italia, poi si procederà con gli altri appena verranno rimpatriati. Al centro delle indagini l'attrezzatura sequestrata, compresa una GoPro recuperata all'interno della grotta, che potrebbe contenere elementi utili per comprendere cosa sia accaduto.