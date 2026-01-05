Logo Tgcom24
Detenuto a New York

Prima udienza davanti al giudice per Maduro

Ieri sera davanti al carcere di Brooklyn un piccolo presidio per chiedere la liberazione dell'ex presidente del Venezuela

di Isabella Josca
05 Gen 2026 - 13:34
01:34 
venezuela
nicolas maduro
video evidenza