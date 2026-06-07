Papa Leone fa il gesto "six seven" anche a Madrid

Papa Leone XIV ha fatto per la terza volta il gesto virale del meme "six seven". Questa volta lo ha fatto a Madrid mentre, a bordo della Papamobile, stava passando tra milioni di fedeli e curiosi che lo stavano aspettando. Il Pontefice si trova nella capitale spagnola per il suo quarto viaggio apostolico. Il 25 maggio scorso Leone aveva fatto la mossa virale mentre si trovava a bordo della Papamobile ad Acerra e, ancora prima in Vaticano, il 17 maggio scorso mentre si trovava in compagnia di un gruppo di bambini e al sacerdote cattolico, padre Roberto Fiscer.