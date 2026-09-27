Madrid, 20mila in piazza contro Sánchez per la crisi di Ceuta: Abascal attacca il premier

Circa 20mila persone, secondo la Delegazione del governo, hanno partecipato a Madrid alla "Marcia della Dignità", convocata per contestare la gestione della crisi migratoria di Ceuta e chiedere elezioni anticipate. Alla manifestazione hanno partecipato esponenti del Partito Popolare e il leader di Vox Santiago Abascal, che ha accusato Sánchez di essere "servo del Marocco". Intanto il governo spagnolo lavora a un decreto per accelerare le procedure di rimpatrio verso il Marocco dei migranti rimasti a Ceuta, riducendo i tempi amministrativi e giudiziari.