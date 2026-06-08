IDENTITA' MILANO 2026

Maddalena Fossati, la mission degli chef deve essere la felicità culinaria

Il direttore de "La Cucina Italiana", ospite di Tgcom24 da Identità Milano 2026

08 Giu 2026 - 13:23
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