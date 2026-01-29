Macron (ancora con gli occhiali) parla in groenlandese e danese

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato in groenlandese (inuit) e danese durante la dichiarazione stampa all'Eliseo con i premier di Groenlandia e Danimarca, Jens-Frederik Nielsen e Matte Frederiksen, in visita a Parigi. "La Groenlandia non è in vendita, né deve essere presa. Saranno i groenlandesi a decidere il loro futuro. La Francia continuerà a stare a fianco del Regno di Danimarca", ha detto Macron, ormai con gli immancabili occhiali a specchio fin quando durerà il suo problema all'occhio.