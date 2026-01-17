Macron all'Eliseo con gli occhiali da sole alla Top Gun: "Scusatemi, dovrò portarli per diversi giorni"

Solo il giorno prima si era presentato con l'occhio destro iniettato di sangue
Look insolito per Emmanuel Macron in occasione dell'incontro con la delegazione della Nuova Calendonia, all'Eliseo, venerdì 16 gennaio. Il presidente della Repubblica francese si è infatti mostrato durante tutto l'appuntamento istituzionale con vistosi occhiali modello aviatore con le lenti a specchio blu. "Vi prego di scusarmi per questi occhiali, sono legati a un problema benigno". Senza spiegare meglio a quale trattamento medico si sia sottoposto ha chiosato: "Sono obbligato a portarli per un po’ di tempo, quindi dovrete sopportarmi così". Solo il giorno prima a una cerimonia con le Forze armate Macron si era presentato con l’occhio destro iniettato di sangue.