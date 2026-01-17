Macron all'Eliseo con gli occhiali da sole alla Top Gun: "Scusatemi, dovrò portarli per diversi giorni"

Look insolito per Emmanuel Macron in occasione dell'incontro con la delegazione della Nuova Calendonia, all'Eliseo, venerdì 16 gennaio. Il presidente della Repubblica francese si è infatti mostrato durante tutto l'appuntamento istituzionale con vistosi occhiali modello aviatore con le lenti a specchio blu. "Vi prego di scusarmi per questi occhiali, sono legati a un problema benigno". Senza spiegare meglio a quale trattamento medico si sia sottoposto ha chiosato: "Sono obbligato a portarli per un po’ di tempo, quindi dovrete sopportarmi così". Solo il giorno prima a una cerimonia con le Forze armate Macron si era presentato con l’occhio destro iniettato di sangue.