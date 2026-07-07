Macron e la scorta lasciano l'hotel di Damasco poco prima delle esplosioni

Le due esplosioni udite a Damasco sono avvenute mentre il presidente francese Emmanuel Macron, in Siria per una storica visita, era entrato nel palazzo presidenziale per incontrare il presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Al momento le autorità siriane non hanno commentato. Le esplosioni sono avvenute nel centro della capitale siriana, vicino all'hotel che il presidente francese aveva lasciato da un quarto d'ora. Dal luogo dell'incidente era visibile un'alta colonna di fumo.