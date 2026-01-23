Macron fa tendenza: il sito dell'azienda produttrice dei suoi occhiali va in crash per le troppe visite

Tra le varie cose che non sono passate inosservate a Davos, c'è stato sicuramente l'occhiale indossato da Emmanuel Macron. Afflitto da un problema alla vista, il Presidente francese è diventato testimonial involontario di un modello da 650 euro che è andato subito a ruba. Il sito dell'azienda francese, ma di proprietà friulana, che li produce, è andato in crash per le troppe visite. Ma la lista di personaggi al centro dell'attualità che sono diventati testimonial involontari di vestiti e accessori è lunga. Basti pensare alla tuta indossata da Nicolas Maduro durante il trasferimento coatto negli Stati Uniti. Oppure anche il montone indossato da Matteo Messina Denaro al momento dell'arresto e la tuta grigia scelta da Chiara Ferragni per le sue scuse pubbliche dopo il pandoro gate che finì sold out a stretto giro.