in turchia

Macron corre con la scorta ad Ankara prima del vertice Nato

Il presidente francese si allena nel cuore della capitale turca prima della sessione dei leader dell'Alleanza Atlantica e degli incontri bilaterali

08 Lug 2026 - 09:20
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