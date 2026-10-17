Luz Long, la sua vita coraggiosa raccontata nel libro "Il salto più lungo" di Claudio e Nino Minoliti

La grande amicizia tra gli atleti Luz Long e Jesse Owens è alla base del libro "Il salto più lungo" di Claudio e Nino Minoliti, edito da Mimesis. L'atleta tedesco aiutò l'afroamericano a superare le qualificazioni del salto in lungo per poi classificarsi secondo dietro di lui in finale alle olimpiadi di Berlino del 1936. La fraternità tra i due era imperdonabile per il regime. L'atleta tedesco fu mandato a combattere la Seconda Guerra Mondiale e morì in Sicilia nel 1943.