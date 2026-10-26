Lula eletto presidente in Brasile, Bolsonaro contesta il risultato

"Realizzerò il miglior mandato presidenziale della storia di questo paese". Con queste parole Lula, 81 anni, si presenta davanti al popolo brasiliano. È la quarta elezione per il carismatico leader sudamericano. Il suo avversario Flavio Bolsonaro contesta il risultato: 51,79% per Lula e il 48,21% per il partito del figlio di Jair. Bolsonaro Jr ha annunciato che chiederà l'annullamento del voto, secondo lui l'esito è stato falsato dalla decisione di un giudice della corte suprema che ha deciso, all’ultimo minuto, di rinviare di due ore la chiusura dei seggi elettorali.