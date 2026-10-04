Luigi Mangione, dalla bodycam di un poliziotto il momento dell'arresto

Il filmato della bodycam della polizia mostrano gli agenti mentre arrestano Luigi Mangione, presso un McDonald's in Pennsylvania, per l'omicidio dell'amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thompson. Il video, diffuso venerdì, riprende gli agenti mentre identificano Mangione e trovano una cartuccia tra i suoi effetti personali. Il giovane era stato arrestato il 9 dicembre 2024, cinque giorni dopo l'uccisione di Thompson a Manhattan. Un giudice ha reso pubblici i filmati in seguito alla richiesta di divulgazione avanzata dalla Cnn. Mangione si è dichiarato colpevole delle accuse federali di stalking ad agosto e rischia l'ergastolo.