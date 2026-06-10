Dopo l'annuncio della Nasa

Luca Parmitano verso la Luna: "Il mio carburante è la famiglia"

L'astronauta 49enne sarà l'unico"non americano a far parte del team Nasa: "Sono grato a tutti"

10 Giu 2026 - 08:58
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