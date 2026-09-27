Lourdes, il Papa sulla spianata per il rosario con le fiaccole

Papa Leone XIV si è recato nella spianata del santuario di Lourdes per la tradizionale processione con le fiaccole, il cosiddetto "aux flambeaux", durante la quale tutte le sere si recita il rosario in tutte le lingue nel santuario mariano ai piedi dei Pirenei francesi. Migliaia i fedeli presenti. Al termine del rosario Papa Leone reciterà una preghiera alla Madonna, l'ultimo appuntamento in questa città. Lunedì Leone, prima di rientrare in Italia, si recherà a Metz, la tappa "europea" del suo viaggio apostolico in Francia.