Strage di bimbi in Louisiana, le frasi deliranti del padre prima di sparare ai figli
Alla luce della tragedia, torna al centro il tema dei farmaci psichedelici per curare la depressione, a cui Trump ha dato il via libera"di Luca Pesante
L'ultima lite domestica si è trasformata in una strage. È accaduto a Shreveport, nel nord della Louisiana; qui il 31enne Shamar Elkins ha aperto il fuoco con il suo fucile uccidendo sette suoi figli e un nipote, tutti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Elkins, ex soldato nella Guardia Nazionale, non faceva segreto dei suoi disturbi mentali. Sui social, accanto alle foto con i figli, scriveva frasi deliranti in cui evocava il Signore, implorandolo di fermarlo di fronte a "cattivi pensieri". Erano noti anche i suoi precedenti, come l'arresto per possesso abusivo di armi.