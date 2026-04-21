Strage di bimbi in Louisiana, le frasi deliranti del padre prima di sparare ai figli

L'ultima lite domestica si è trasformata in una strage. È accaduto a Shreveport, nel nord della Louisiana; qui il 31enne Shamar Elkins ha aperto il fuoco con il suo fucile uccidendo sette suoi figli e un nipote, tutti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Elkins, ex soldato nella Guardia Nazionale, non faceva segreto dei suoi disturbi mentali. Sui social, accanto alle foto con i figli, scriveva frasi deliranti in cui evocava il Signore, implorandolo di fermarlo di fronte a "cattivi pensieri". Erano noti anche i suoi precedenti, come l'arresto per possesso abusivo di armi.