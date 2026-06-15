Lottatore insulta Michelle Obama durante i festeggiamenti per il compleanno di Trump. E poi premia il tycoon

“Michelle Obama è un uomo. Ho ragione, America? Un plauso a Trump per aver avuto le palle di organizzare una cosa del genere”. Applausi, fischi per l’insulto all’ex first lady pronunciato da un lottatore dal ring, durante l’evento di arti marziali ospitato da Donald Trump alla Casa Bianca in coincidenza con il suo 80esimo compleanno. A insultare durante un’intervista con Joe Rogan al centro della gabbia è stato Josh Hokit. Trump, che poi ha ricevuto una medaglia direttamente da Hokit, sembra aver risposto con un timido sorriso.