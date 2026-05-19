Los Angeles, incendio a nord della città: evacuate 23mila persone

Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di oltre 23mila persone dopo lo scoppio di un incendio di vegetazione a Simi Valley, una comunità suburbana a nord di Los Angeles. L'incendio si stava "diffondendo pericolosamente rapidamente" e minacciava abitazioni, mentre forti venti alimentavano le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. L'incendio a Simi Valley, in California, circa 40 miglia (64 chilometri) a nord-ovest del centro di Los Angeles, è iniziato alle 10:50 del mattino (ora locale) e ha raggiunto i 184 acri (circa 74 ettari) in appena 30 minuti, secondo il dipartimento californiano per la silvicoltura e la protezione antincendi (Cal Fire). Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione obbligatoria per un'ampia area di Simi Valley e avvisi di evacuazione per alcune zone della vicina Thousand Oaks. In totale, 23.825 persone risultavano soggette a ordini di evacuazione obbligatoria e 13.115 persone a semplici avvisi di evacuazione, secondo una stima del New York Times basata sulla popolazione residente nelle aree interessate.