Los Angeles, D4vd compare in tribunale: il cantante è accusato dell'omicidio di una 14enne

Prima apparizione in tribunale a Los Angeles per D4vd, giovane promessa della musica americana. Il cantante, noto per il successo ottenuto sui social e sulle piattaforme streaming, è comparso davanti alla corte nell'ambito dell’inchiesta sulla morte della 14enne Celeste Rivas Hernandez, in un procedimento che continua a catalizzare l’attenzione pubblica. Il cadavere della ragazza era stato ritrovato in un'auto registrata con il nome della pop star.